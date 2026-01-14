Moradores do Salgueiro vivem segundo dia consecutivo de tensão durante 'Operação Contenção'; vídeos

Embora ainda não há informações de presos ou feridos diversos vídeos já estão circulando nas redes sociais - Foto: Layla Mussi

Pelo segundo dia consecutivo moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, passam a manhã ao som dos tiros.

Embora ainda não há informações de presos ou feridos diversos vídeos já estão circulando nas redes sociais mostrando a ação de policiais no interior do conjunto de favelas.

Segundo a Polícia Civil, a ação faz parte da Operação Contenção, uma operação conjunta do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e policiais militares do 7º BPM.

O objetivo é checar informações de inteligência obtidas pelas equipes. A operação está em andamento.

Além do uso de blindados, policiais também estão operando da aeronave militar.



"Olha isso. Eles sobrevoam atirando. A gente fica na linha do tiro pedindo a Deus pra proteger todos nós, inocentes", falou um morador, numa rede social.





Nessa terça-feira (13) policiais apreenderam três veículos de alto valor durante a Operação Torniquete na mesma localidade.

Na esquina da Estrada de Sapucaia com a Rua Laudelino Freire, os agentes localizaram e recuperaram três veículos roubados: um BYD Song, uma Toyota Hilux e um Hyundai Creta. Os automóveis constavam como produtos de roubo em diferentes registros de ocorrência, incluindo um caso de novembro de 2025 envolvendo o BYD Song.

De acordo com a investigação, o BYD Song havia sido roubado de um caminhão-cegonha juntamente com outros sete veículos do mesmo modelo. O transbordo dos carros ocorreu no interior da comunidade Jardim Catarina, também sob influência da mesma facção criminosa.

No interior dos veículos recuperados, os policiais encontraram camisas com inscrições como “Tropa do Rabicó”, “Pé G8” e “CPX Salgueiro”, além de dois radiocomunicadores e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. O material, segundo a Polícia Civil, indica a atuação e o poder de Antonio Ilário Ferreira, conhecido como “Rabicó”, apontado como liderança do crime organizado em comunidades de São Gonçalo, especialmente no Complexo do Salgueiro. Os veículos e os materiais apreendidos foram encaminhados à sede da DRFC-CAP.