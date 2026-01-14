Polícia intensifica buscas por suspeito da morte de empresária em São Gonçalo

De acordo com a Polícia Civil, o investigado, que manteve um relacionamento com a vítima por cerca de dois anos, ainda não compareceu para prestar esclarecimentos - Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, o investigado, que manteve um relacionamento com a vítima por cerca de dois anos, ainda não compareceu para prestar esclarecimentos - Foto: Divulgação

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) continuam à procura do homem suspeito de envolvimento na morte da empresária Cíntia Barcelos Peres, encontrada sem vida dentro de casa na manhã de 30 de dezembro, na Estrada do Coelho, no bairro Candoza, em São Gonçalo.

Leia também:

Preso após atropelar populares durante fuga no Barreto, em Niterói

'Frota' de Rabicó sofre baixa após Operação Torniquete no Salgueiro; vídeo



De acordo com a Polícia Civil, o investigado, que manteve um relacionamento com a vítima por cerca de dois anos, ainda não compareceu para prestar esclarecimentos. Durante a apuração do caso, os policiais identificaram que ele possui antecedentes criminais por roubo e furto.

Conforme relatos colhidos em depoimentos, o suspeito teria dito a um familiar de Cíntia que a vítima havia batido a cabeça e estaria apenas desacordada, versão que é analisada pelos investigadores.

Passadas duas semanas do crime, parentes da empresária seguem cobrando justiça e afirmam acreditar que o ex-companheiro seja o responsável. A irmã da vítima, Marcela de Souza Barcelos, falou sobre a relação mantida pelo casal e o comportamento do suspeito.

“A minha irmã era uma pessoa muito boa, ela ajudava ele em tudo. Bancava ele, na verdade, ele não trabalhava. O que ele fez com ela foi uma crueldade, não tinha necessidade disso. Para a gente ele passava um jeito e para ela já era outro. A gente só quer justiça”, afirmou.