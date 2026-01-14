Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Preso após atropelar populares durante fuga no Barreto, em Niterói

O homem foi encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, onde ficou preso em flagrante

relogio min de leitura | Escrito por Renata Sena | 14 de janeiro de 2026 - 10:44
Um homem foi preso após atropelar diversas pessoas enquanto tentava fugir de policiais militares, na manhã desta quarta-feira (14), em Niterói.

De acordo com informações iniciais, o homem saiu da comunidade Buraco do Boi, no Centro, em um carro Onix, quando percebeu a aproximação dos policiais.

O acusado iniciou um confronto enquanto tentava fugir dos militares.

Houve perseguição por diversas ruas da cidade. No Barreto, o homem bateu em um outro veículo e atropelou populares em seguida. Entre as vítimas está um policial civil.

O acusado foi alcançado pelos policiais militares e acabou preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

O carro usado pelo acusado está no nome da companheira dele, e, segundo ela, foi quitado há pouco tempo.

O homem foi encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), onde ficou preso em flagrante.

