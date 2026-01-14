Cinegrafista é baleado durante operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Allan estava a bordo de um helicóptero que presta serviço à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) - Foto: Divulgação

Allan estava a bordo de um helicóptero que presta serviço à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) - Foto: Divulgação

O cinegrafista Allan Cavalcante Moraes, de 38 anos, foi baleado de raspão na manhã desta terça-feira (14) enquanto trabalhava a bordo de um helicóptero durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, onde recebeu atendimento médico e segue em estado estável.

Leia também:

Padre morre durante oração da Ave-Maria em Igreja no Rio de Janeiro

Moradores do Salgueiro vivem segundo dia consecutivo de tensão durante 'Operação Contenção'; vídeos



Allan é funcionário da empresa Helinews e atua como cinegrafista desde 2024, prestando serviços para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) e também para o Globocop. O profissional estava a serviço da Cedae, em uma aeronave utilizada no monitoramento ambiental dos rios Macacu e Guapiaçu, mananciais que integram o Sistema Imunana-Laranjal.

Segundo informações, o helicóptero foi atingido por disparos enquanto sobrevoava a região do Complexo do Salgueiro. Um dos tiros atingiu Allan de raspão na panturrilha, com entrada e saída do projétil. Após o ataque, a aeronave realizou pouso no Grupamento Aeromóvel de Niterói, e o cinegrafista foi encaminhado ao hospital.

Além de Allan, outros quatro homens feridos por disparos de arma de fogo também foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde deles nem as circunstâncias em que foram baleados.

A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) informa que o estado de saúde do paciente é estável.

A Helinews, em nota, confirmou o caso e informou que o profissional está fora de perigo. Veja na íntegra.

"A Helinews informa que, na manhã desta terça-feira, durante a realização de uma operação de inspeção ambiental no município de São Gonçalo (RJ), uma de suas aeronaves foi atingida por um disparo de raspão.

O projétil atingiu superficialmente a panturrilha de um cinegrafista da empresa, que recebeu atendimento imediato e foi prontamente encaminhado para avaliação médica. O profissional encontra-se em observação, sem risco e sem gravidade.

A aeronave pousou em segurança e todos os protocolos operacionais e de segurança foram seguidos rigorosamente.

A Helinews reforça que colabora integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos e reafirma seu compromisso absoluto com a segurança de suas equipes, operações e da população.

Novas informações serão divulgadas caso necessário."

Sobre a Operação

Pelo segundo dia consecutivo, moradores do Complexo do Salgueiro relatam momentos de tensão, com intenso barulho de tiros desde o início da manhã. Embora, até o momento, não haja confirmação oficial de presos ou outros feridos, diversos vídeos circulam nas redes sociais mostrando a atuação das forças de segurança no interior do conjunto de favelas.

De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva conjunta do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de policiais militares do 7º BPM. O objetivo é checar informações de inteligência levantadas pelas equipes. A operação segue em andamento e conta com o uso de veículos blindados e apoio de aeronave militar.

Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, um morador desabafa sobre o clima de medo na região. “Olha isso. Eles sobrevoam atirando. A gente fica na linha do tiro pedindo a Deus pra proteger todos nós, inocentes”, relatou.

Na terça-feira (13), durante outra ação policial na mesma localidade, agentes apreenderam três veículos de alto valor durante a Operação Torniquete. Na esquina da Estrada de Sapucaia com a Rua Laudelino Freire, foram recuperados um BYD Song, uma Toyota Hilux e um Hyundai Creta, todos com registro de roubo em diferentes ocorrências, incluindo um caso de novembro de 2025 envolvendo o BYD Song.

Segundo as investigações, o BYD Song havia sido roubado de um caminhão-cegonha junto com outros sete veículos do mesmo modelo. O transbordo dos automóveis teria ocorrido na comunidade do Jardim Catarina, área sob influência da mesma facção criminosa que atua no Complexo do Salgueiro.

No interior dos veículos, os policiais encontraram camisas com inscrições como “Tropa do Rabicó”, “Pé G8” e “CPX Salgueiro”, além de dois radiocomunicadores e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado à sede da DRFC-CAP. Segundo a Polícia Civil, os itens reforçam as investigações sobre a atuação de Antonio Ilário Ferreira, conhecido como “Rabicó”, apontado como uma das principais lideranças do crime organizado em comunidades de São Gonçalo.