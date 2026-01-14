Padre morre durante oração da Ave-Maria em Igreja no Rio de Janeiro

O padre José Luciano Jacques Penido, de 103 anos, faleceu na última sexta-feira (9) enquanto participava de um momento de oração em uma igreja da Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na Igreja de Santo Afonso, no bairro da Tijuca. Natural de Minas Gerais, o padre dedicou mais de oito décadas à vida religiosa e era considerado um dos sacerdotes mais longevos do país.

De acordo com informações divulgadas pela comunidade religiosa, o sacerdote rezava a Ave-Maria ao lado de outros padres quando passou mal e faleceu no local, por volta das 18h. Ele vivia na residência da congregação e estava acompanhado no momento do ocorrido.

Além da atuação pastoral, ele também deixou contribuições importantes na preservação da memória histórica brasileira. Segundo a Arquidiocese, o padre era considerado "um sacerdote de grande coração, solícito, gentil, humilde e carinhoso com as pessoas".

Foto: Divulgação/ Fernando Frazão/ Agência Brasil

O velório foi realizado no sábado (10), e o sepultamento ocorreu posteriormente em Minas Gerais.