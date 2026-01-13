Carro é furtado durante a madrugada em Santa Bárbara, Niterói

Um carro modelo Fiat Strada Freedom foi furtado na madrugada desta terça-feira (13), por volta das 2h, no bairro Santa Bárbara, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na Rua Etiene Ferreira Gomes, na altura do nº 163.

De acordo com as informações apuradas, dois homens participaram da ação criminosa. Enquanto um dos suspeitos ficou responsável pela vigilância do local, o outro retirou o rastreador do veículo, inviabilizando a localização do automóvel logo após o furto.

O carro, de placa RKH3A74, não possuía seguro, apenas o sistema de rastreamento, que foi removido pelos criminosos ainda durante a ação. Após o furto, os suspeitos fugiram e até o momento o veículo não foi recuperado.

Moradores da região relatam preocupação com a falta de segurança durante a madrugada e pedem reforço no policiamento. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes, e qualquer informação que possa ajudar na localização do veículo pode ser repassada à polícia.