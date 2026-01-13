Mulher é flagrada furtando um crucifixo em Igreja no Centro de Niterói; Vídeo

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança, na manhã da última sexta-feira (9), furtando um crucifixo de bronze do altar da Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada no Centro de Niterói.

As imagens mostram o objeto apoiado sobre uma estrutura no altar. Em seguida, a mulher aparece sozinha no local, observa que não há outras pessoas por perto e, em menos de um minuto, retira o crucifixo e deixa a igreja.

O vídeo passou a circular nas redes sociais e chegou ao conhecimento do Niterói Presente. A suspeita foi identificada ainda no mesmo dia. Ela tem 44 anos e já possuía anotação criminal por furto.

Ela foi encaminhada à 76ª DP, onde confessou o crime. Em depoimento, afirmou que quebrou o crucifixo em partes e vendeu o material a um ferro-velho. Como não houve flagrante, a mulher foi ouvida e liberada. Até o momento, o crucifixo segue desaparecido.