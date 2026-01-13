Incêndio atinge espaço cultural no bairro Vital Brazil, em Niterói

As chamas se concentraram principalmente no telhado, onde estavam instaladas placas de energia solar - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira (13), um imóvel no bairro Vital Brazil, em Niterói. No local funciona o Clube Livre de Arte e Cultura, espaço voltado a cursos e atividades artísticas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 7h10. As chamas se concentraram principalmente no telhado da edificação, onde estavam instaladas placas de energia solar. Não houve registro de feridos.

Segundo informações iniciais, não havia pessoas no imóvel no momento do incidente, em razão do horário de funcionamento e do período de recesso. Embora uma colônia de férias tenha começado na segunda-feira (12), as atividades estavam previstas apenas para o período da tarde.