Operação Contenção: Polícia Civil prende braço financeiro do Comando Vermelho na Baixada

As investigações apontaram que o homem atuava diretamente com Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, uma das principais lideranças da facção criminosa - Foto: Divulgação

As investigações apontaram que o homem atuava diretamente com Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, uma das principais lideranças da facção criminosa - Foto: Divulgação

Em mais uma ação da "Operação Contenção", policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) prenderam, na madrugada desse sábado (10), um dos principais operadores financeiros do Comando Vermelho. O criminoso ocupava posição estratégica dentro da facção e era responsável pela lavagem de dinheiro por meio de bares e boates. Ele foi localizado e capturado em Duque de Caxias, após uma ação técnica da especializada.

As investigações apontaram que o homem atuava diretamente com Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, uma das principais lideranças da facção criminosa. A prisão foi precedida por um intenso trabalho de monitoramento, que permitiu às equipes o abordar logo após ele deixar um estabelecimento comercial, em Nilópolis, conduzindo uma motocicleta de alto valor.

Durante a ação, criminosos responsáveis pela escolta efetuaram disparos contra os policiais, dando início a um confronto. Mesmo diante da reação violenta, as equipes mantiveram o controle da situação e prosseguiram com as diligências.

Com base em informações de inteligência, os agentes localizaram o criminoso horas depois, quando ele buscava atendimento médico em uma unidade hospitalar de Duque de Caxias. O homem foi encontrado internado e preso no local.

O preso possui extensa ficha criminal, com registros por roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Contra ele, haviam dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e latrocínio.

A ação faz parte da "Operação Contenção", uma ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, mais de 275 capturados e outros 136 criminosos neutralizados em confronto. Foram apreendidas cerca de 466 armas, sendo 189 fuzis, e mais de 50 mil munições.