Polícia Militar apreende 4 fuzis em São Gonçalo e reforça marca histórica de armas retiradas das ruas

Policiais militares do 1º BPM (São Gonçalo) apreenderam quatro fuzis e prenderam quatro suspeitos durante operação realizada na manhã deste sábado (10), no Morro do Castro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ação foi desencadeada a partir de informações de inteligência, com foco na redução dos roubos de cargas e de veículos, além do enfrentamento ao tráfico de drogas e à circulação de armas de uso restrito. Somente na gestão Cláudio Castro, mais de 3 mil fuzis já foram retirados das mãos de bandidos pelas Forças de Segurança do Estado do Rio.

- O trabalho das nossas Forças de Segurança é diário, estratégico e baseado em inteligência. Cada fuzil apreendido representa vidas preservadas e mais tranquilidade para os cidadãos fluminenses. Nossos esforços e os avanços reais na área de Segurança Pública, fruto de investimentos da ordem de R$ 16 bilhões por ano, têm garantido avanços concretos na luta contra o crime organizado - destacou o governador Cláudio Castro.

A operação contou com equipes especializadas da Polícia Militar, que localizaram os suspeitos com o armamento durante a incursão na comunidade. Os quatro homens foram presos em flagrante e vão responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Investigações da polícia indicam que o Morro do Castro, localizado na divisa entre Niterói e São Gonçalo, vinha sendo utilizado como base por criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) para possíveis ataques contra integrantes de facções rivais do Terceiro Comando Puro (TCP), em meio à disputa territorial na região do Fonseca.

Um fuzil apreendido a cada 10 horas

A apreensão deste sábado reforça o recorde histórico conquistado na área de Segurança Pública do Estado do Rio. De acordo com o último levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), 3.023 fuzis saíram de circulação no estado nos últimos anos.

Os números vêm crescendo de forma contínua: 355 armas em 2021; 478 em 2022; 610 em 2023; 732 em 2024 e 848 até novembro de 2025 — o equivalente a um fuzil apreendido a cada 10 horas.

Para o Governo do Estado, os dados evidenciam o fortalecimento das ações integradas de inteligência e policiamento ostensivo, que seguem como prioridade na atual gestão em relação ao enfrentamento ao crime organizado.