Homem é morto a tiros em ponto de ônibus de Itaúna, São Gonçalo

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na região do tórax na noite desta terça-feira (8), na Rua Vicente de Lima Cleto, nas proximidades do número 1772, no bairro Itaúna. A vítima estava em um ponto de ônibus quando foi baleada e não resistiu aos ferimentos, indo a óbito antes da chegada ao hospital.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizavam o deslocamento com outras duas vítimas quando foram abordadas por populares, que pediam ajuda para o homem baleado. Apesar das diversas tentativas de reanimação realizadas no local, o óbito foi confirmado.

O 1º Batalhão da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. Após a constatação da morte, o caso foi comunicado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), que ficará responsável pela investigação.

De acordo com a polícia, nenhuma testemunha soube informar as circunstâncias do crime ou identificar possíveis autores. A perícia foi realizada no local e, após os procedimentos, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) fez a remoção do corpo.

O caso segue sob investigação.