Polícia Civil localiza cemitério clandestino em Rio das Pedras
Os agentes foram ao local para verificar informações de inteligência
min de leitura | Escrito por Redação | 09 de janeiro de 2026 - 10:30
Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), em conjunto com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), localizaram um cemitério clandestino na comunidade de Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio. Os agentes foram ao local para verificar informações de inteligência.
Até o momento, foram localizados dois corpos. A ação está em andamento.