Jovem morre após ser esfaqueado próximo a batalhão de polícia em Niterói
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 22h50 de ontem (08) para o Centro da cidade
Um homem morreu, na noite desta quinta-feira (08), após ser esfaqueado próximo ao 12º BPM, no Centro de Niterói. A vítima, de aproximadamente 25 anos, foi encontrada já sem vida pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 22h50 para a Rua Professor Heitor Carrilho.
A PM informou que policiais do 12º BPM (Niterói) também estiveram no local, isolaram a área e acionaram a perícia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).
Leia também:
Polícia Civil deflagra operação de combate a estelionatos virtuais praticados contra idosos
Polícia indicia oito integrantes da cúpula do 'CV' por Roubos no Grande Rio, entre eles 'Rabicó e 'Biel do Feijão'
A Polícia Civil informou que investiga a morte do homem e que diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.