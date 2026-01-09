Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Jovem morre após ser esfaqueado próximo a batalhão de polícia em Niterói

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 22h50 de ontem (08) para o Centro da cidade

Escrito por Redação | 09 de janeiro de 2026 - 10:07
PM e Bombeiros foram acionados -

Um homem morreu, na noite desta quinta-feira (08), após ser esfaqueado próximo ao 12º BPM, no Centro de Niterói. A vítima, de aproximadamente 25 anos, foi encontrada já sem vida pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 22h50 para a Rua Professor Heitor Carrilho. 

A PM informou que policiais do 12º BPM (Niterói) também estiveram no local, isolaram a área e acionaram a perícia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

A Polícia Civil informou que investiga a morte do homem e que diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

