Polícia Civil prende ex-subtenente da PM, que fazia a segurança do contraventor Rogério de Andrade

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão pelos crimes de organização criminosa, extorsão, corrupção ativa e lavagem de capitais - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Daniel Rodrigues Pinheiro, ex-subtenente da Polícia Militar e ex-chefe de segurança do contraventor Rogério de Andrade, foi preso, nesta quinta-feira (08) por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na Comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio. O preso tinha alerta vermelho da Interpol e era considerado foragido da Justiça desde 2022.

Após intenso trabalho de inteligência da unidade, agentes localizaram o criminoso de alta periculosidade. Segundo a corporação, Daniel ocupava posição estratégica na estrutura criminosa ligada à contravenção, atuando diretamente como chefe da segurança pessoal de Rogério de Andrade. De acordo com as investigações, ele era responsável por coordenar o pagamento mensal de aproximadamente R$ 210 mil a uma rede composta por cerca de 40 seguranças particulares. Além disso, o ex-chefe de segurança também é apontado como encarregado de monitorar territórios de exploração da contravenção e de planejar operações de ataque contra grupos rivais.

Contra Daniel Rodrigues Pinheiro, foi cumprido mandado de prisão pelos crimes de organização criminosa, extorsão, corrupção ativa e lavagem de capitais.

O mandado de prisão preventiva contra Daniel Rodrigues Pinheiro foi expedido em 2022, a partir da Operação Calígula. O processo reúne diversos corréus, entre eles Rogério de Andrade, seus familiares e outros investigados, denunciados pelo Ministério Público (MP) por suposta integração em organização criminosa, além de crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

