Polícia Civil deflagra operação de combate a estelionatos virtuais praticados contra idosos

Policiais civis da 34ª DP (Bangu) deflagraram, nesta sexta-feira (09), uma operação para combater a prática de estelionato virtual contra idosos. A ação tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão contra integrantes da quadrilha. Até o momento, quatro pessoas foram presas.

A operação busca reunir provas para desarticular a associação criminosa especializada em golpes virtuais, que atuava principalmente por meio de falsos empréstimos e da utilização fraudulenta de contas bancárias. Entre os alvos está um casal investigado por prática reiterada de estelionatos contra idosos, que já soma mais de 80 registros policiais. Os prejuízos financeiros causados às vítimas são estimados em mais de R$ 500 mil.

Segundo as investigações, os crimes são praticados, principalmente, em Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste, além dos municípios de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense.

As diligências desta sexta ocorrem em uma empresa privada, além de residências de alto padrão, imóveis de luxo e estabelecimentos comerciais vinculados aos investigados. As apurações indicaram ainda que a empresa alvo da operação possuía acesso a cadastros sensíveis de usuários, havendo fundados indícios de repasse ilegal dessas informações aos demais integrantes da associação criminosa, o que facilitava a prática dos delitos.

Também foi identificado o uso de residências de luxo e comércios de alto padrão como forma de ocultar e dissimular valores ilícitos, caracterizando indícios de lavagem de dinheiro. Os recursos provenientes dos golpes eram utilizados para aquisição de bens, manutenção de elevado padrão de vida e realização de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada.

A operação está em andamento.