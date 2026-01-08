Polícia indicia oito integrantes da cúpula do 'CV' por Roubos no Grande Rio, entre eles 'Rabicó e 'Biel do Feijão'

Desde setembro de 2024, a Operação Torniquete resultou em mais de 740 presos, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em quase R$ 45 milhões - Foto: Divulgação/Polícia Civil-RJ

A Polícia Civil do Rio indiciou oito acusados de integrar a cúpula da facção Comando Vermelho (CV) pela série de roubos de veículos registrada entre 30 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, no Rio de Janeiro. De acordo com investigações da 'Operação Torniquete', nesses quatro dias, cerca de 800 crimes foram cometidos em diferentes regiões do estado. Entre os indiciados, estão Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado como uma das maiores lideranças da facção no interior, com áreas de atuação no Complexo do Salgueiro e no Jardim Catarina, e Hilário Gabriel dos Santos Rangel, o Biel do Feijão, líder da facção na Comunidade do Feijão, em São Gonçalo.

'Rabicó' é apontado como um dos maiores líderes do 'CV' em liberdade | Foto: Divulgação/Disque Denúncia/RJ

De acordo com as investigações, os crimes tiveram como motivação causar pânico na população e desestabilizar as forças de segurança do estado. A ordem para os roubos vieram diretamente da cúpula do CV em complexos como Penha, Chapadão e Salgueiro.

Operação Torniquete - A operação tem como objetivo combater roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas como disputas territoriais e pagamentos a familiares de faccionados.

Desde setembro de 2024, a Operação Torniquete resultou em mais de 740 presos, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em quase R$ 45 milhões. As ações também levaram ao bloqueio de mais de R$ 70 milhões em bens e valores ligados ao crime organizado.

'Biel do Feijão' também foi indiciado | Foto: Divulgação/Disque Denúncia RJ

Além de Rabicó e Biel do Feijão, os outros indiciados são os seguintes:

* Edgard Alves de Andrade, o Doca, líder da facção no Complexo da Penha, na zona norte do Rio;

No ano passado, iDisque-Denúncia oferece R$ 100 mil por informações informações que culminem com prisão de 'Doca' ou Urso' , do Complexo da Penha | Foto: Divulgação/Disque Denúncia-RJ

* Carlos da Costa Neves, o Gardenal, braço direito de Doca e responsável direto pelos roubos praticados pelos criminosos do Complexo da Penha;

* Luiz Fernando Nascimento Ferreira, o Nando Bacalhau, líder da facção no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio;

'Nando Bacalhau', segundo a polícia, lidera ´tráfico no Complexo do Chapadão | Foto: Divulgação

* Alexsandro Miranda da Silva, o Dando, braço direito de Nando Bacalhau e responsável direto pelos roubos praticados pelos criminosos do Complexo do Chapadão;

* Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, o Bochecha Rosa, líder da facção na Comunidade Corte 8, no município de Duque de Caxias;

*Joab da Conceição Silva, o Joab, líder da facção na Comunidade Rua Sete, no município de Duque de Caxias.