Do casamento à prisão: Traficante do 'Bonde do Maluco' na Bahia é preso em São Gonçalo

O criminoso foi capturado e, contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão por homicídio - Foto: Divulgação/J.P. Engelbrecht

Do matrimônio à prisão. Policiais civis da 29ª DP (Madureira) prenderam, ontem (08), uma das lideranças do tráfico de drogas da Bahia, ligada à facção criminosa “Bonde do Maluco”. A prisão aconteceu em São Gonçalo.

A ação foi resultado de uma troca de informações entre as polícias civis do Rio de Janeiro e da Bahia. A partir desse trabalho conjunto, os agentes descobriram que o criminoso havia se escondido na região carioca, por medo de sofrer represálias em sua terra natal.

Durante os trabalhos de inteligência, as equipes identificaram que o homem se casou no Rio e passou a usar o sobrenome da esposa, alterando oficialmente o nome completo, numa tentativa de despistar as autoridades. Com essas informações, os policiais chegaram ao novo endereço do traficante e montaram um cerco tático.

O criminoso foi capturado e, contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão por homicídio. Segundo os agentes, o homem já havia sido preso anteriormente em 2009 e em 2015, por tráfico de drogas, na Bahia.