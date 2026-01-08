Polícia Civil prende homem que matou cachorro na Baixada Fluminense
Ele foi localizado escondido em Piabetá, em Magé, após intenso trabalho de inteligência das unidades
Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da 65ª DP (Magé) prenderam, na tarde desta quinta-feira (08/01), o homem que executou covardemente um cachorro a tiros e tentou matar seu tutor, na noite de sábado (03/01), em Magé, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado escondido em Piabetá, em Magé, após intenso trabalho de inteligência das unidades.
As buscas pelo criminoso começaram menos de 24 horas após o crime, quando o homem agrediu e apontou a arma contra um vizinho. Na ocasião, o cachorro da vítima, vendo seu tutor ameaçado, na intenção de defendê-lo, latiu na direção do agressor. O criminoso atirou cinco vezes, vindo a acertar quatro disparos no animal, que não resistiu e morreu no local. Em seguida, ele ainda atirou mais uma vez contra o tutor, mas errou.
No início da semana os agentes estiveram em um imóvel ligado ao criminoso onde foi realizada uma busca e apreensão. Nesta quinta, após intenso trabalho de monitoramento e do Setor de Inteligências das duas unidades, foi possível precisar que ele estava escondido no bairro de Fragoso, em Piabetá.
O criminoso foi autuado por maus tratos aos animais agravado pelo resultado morte, tentativa de homicídio, porte de arma de fogo e ameaça.