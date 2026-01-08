Polícia Civil prende homem que matou cachorro na Baixada Fluminense

O criminoso foi autuado por maus tratos aos animais agravado pelo resultado morte, tentativa de homicídio, porte de arma de fogo e ameaça - Foto: Reprodução

O criminoso foi autuado por maus tratos aos animais agravado pelo resultado morte, tentativa de homicídio, porte de arma de fogo e ameaça - Foto: Reprodução

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da 65ª DP (Magé) prenderam, na tarde desta quinta-feira (08/01), o homem que executou covardemente um cachorro a tiros e tentou matar seu tutor, na noite de sábado (03/01), em Magé, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado escondido em Piabetá, em Magé, após intenso trabalho de inteligência das unidades.

As buscas pelo criminoso começaram menos de 24 horas após o crime, quando o homem agrediu e apontou a arma contra um vizinho. Na ocasião, o cachorro da vítima, vendo seu tutor ameaçado, na intenção de defendê-lo, latiu na direção do agressor. O criminoso atirou cinco vezes, vindo a acertar quatro disparos no animal, que não resistiu e morreu no local. Em seguida, ele ainda atirou mais uma vez contra o tutor, mas errou.

Leia também

➣ Moradores de São Gonçalo denunciam cortes de internet e controle do serviço por grupos armados

➣ Sisu oferece 73,6 mil vagas em 2026 por meio do Pé-de-Meia Licenciaturas

No início da semana os agentes estiveram em um imóvel ligado ao criminoso onde foi realizada uma busca e apreensão. Nesta quinta, após intenso trabalho de monitoramento e do Setor de Inteligências das duas unidades, foi possível precisar que ele estava escondido no bairro de Fragoso, em Piabetá.

O criminoso foi autuado por maus tratos aos animais agravado pelo resultado morte, tentativa de homicídio, porte de arma de fogo e ameaça.