CIUG abre inscrições para curso gratuito de Informática na próxima semana

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), da Prefeitura de São Gonçalo, iniciará o período de matrícula para 180 vagas do curso gratuito de Informática, na próxima segunda-feira (12), de forma presencial, na unidade.

Serão dois dias de inscrições, de acordo com o turno desejado: quem pretende estudar no período da tarde, deve comparecer na segunda-feira (12), a partir das 8h; quem pretende estudar no período da manhã ou da noite deve procurar a unidade na terça-feira (13), a partir das 8h. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Para se inscrever no curso de Informática, o aluno deve ter, no mínimo, 13 anos, e estar cursando o sétimo ano do ensino fundamental; para o turno da noite, a idade mínima é 15 anos. O curso tem a duração de dois anos e seis meses, começando pelo Básico 1 (Windows e Word), passando pelo Básico 2 (Power Point e Internet) e finalizando com o ensino Avançado, que engloba Linux, Computação Gráfica, Multimídia, Access e Excel.

Documentos necessários para a matrícula (originais e cópias):

– Carteira de identidade ou Certidão de casamento;

– Comprovante de residência com CEP;

– Comprovante de escolaridade mínima de 7º ano;

– 1 foto 3×4;

– CPF do aluno e do responsável (caso seja menor);

– Laudo PcD, se for o caso;

*Também é necessário fornecer um endereço de e-mail e telefone para contato