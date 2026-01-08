Polícia prende um e apreende fuzil durante patrulhamento em São Gonçalo; Vídeo

Durante patrulhamento na Rua Dr. March, no bairro Tenente Jardim, em São Gonçalo, policiais do 1º BPM (São Gonçalo) prenderam um criminoso e apreenderam um fuzil colt, calibre 5,56 com um carregador e 30 munições intactas na noite desta quarta-feira (07)

Na ação, os agentes avistaram dois suspeitos em uma motocicleta saindo da comunidade da Brasília com sentido à comunidade da Hortinha . Ao perceberem a presença da guarnição, os suspeitos tentaram fugir, perdendo, em seguida, o controle do veículo. O garupa foi detido portando um fuzil, enquanto o piloto conseguiu fugir.

Diante dos fatos, os policiais apreenderam o fuzil e 30 munições. Os agentes também verificaram que o suspeito estava evadido do sistema prisional, sendo encaminhado à delegacia para registro, permanecendo preso.





