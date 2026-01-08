Mulher é esfaqueada na mão durante assalto; Polícia prende casal de acusados

Moradores do bairro Icaraí, em Niterói, repercutiram, diante do sentimento de insegurança, um assalto ocorrido no dia 2 de janeiro, nas proximidades do Campo de São Bento, onde uma mulher foi esfaqueada na mão durante o roubo de um celular. Mas a resposta ao crime foi rápida. Menos de uma semana depois, os acusados foram localizados e presos em uma operação integrada das forças de segurança.

Após investigação conduzida pela 77ª DP (Icaraí), com colaboração da equipe de Busca (P2) do 12º BPM, as forças de segurança conseguiram localizar os acusados pelo roubo. Com a consolidação das informações, foi deflagrada operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, com deslocamento ao endereço onde os acusados estariam escondidos, na Rua São Lourenço, 55, no Centro da cidade.

No local, foi realizado cerco tático, culminando na captura do casal envolvido na ação e encaminhamento à delegacia. Contra o homem haviam oito anotações por furto e uma por homicídio. Enquanto a mulher apresentava três anotações por dano, duas por furto, uma por roubo e uma por lesão corporal.





O assalto ocorreu na última sexta-feira (2), quando a vítima reagiu e acabou ferida com uma facada na mão. Desde então, investigadores da 77ª DP (Icaraí) iniciaram diligências para identificar e localizar os responsáveis.

Após cerco tático, nessa quarta-feira (07), os acusados foram capturados e levados para a delegacia.