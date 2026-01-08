Tiroteio fecha pista da BR-101 na altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo

Na manhã desta quinta-feira (08), um tiroteio na BR-101, na altura dos km 305 e 306, próximo ao bairro Jardim Catarina, deixou a pista sentido Rio fechada momentaneamente. Segundo relatos, motoristas precisaram voltar na contramão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) comunicou que auxiliou a saída da Polícia Civil da comunidade, e que a via já foi liberada.

A Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) realizavam diligências no âmbito da "Operação Torniquete" na comunidade Jardim Catarina, em São Gonçalo, para combater o roubo, furto e receptação de cargas e na região.

Ainda segundo a Civil, durantes as diligências, os agentes interceptaram um criminoso armado com fuzil, que circulava em um veículo roubado. E. apo entrar na região, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos, dando início a um confronto. Ainda conforme informado pela Polícia Civil, não houve recuo e a resposta policial foi proporcional aos ataques recebidos.

O criminoso armado foi baleado, socorrido imediatamente e permanece preso sob custódia. O fuzil utilizado por ele foi apreendido e as diligências em São Gonçalo estão em andamento.

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 740 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em quase R$ 45 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.

