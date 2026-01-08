Preso em Itaboraí 'Rafão', envolvido na morte de policial militar de Cuiabá em 2024

Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ), após trabalho de inteligência envolvendo a Diretoria da Agência Central de Inteligência - DACI da Policia Militar do Mato Grosso -, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MP/MT), FICCO Polícia Federal/MT, com apoio operacional do Batalhão Tático Móvel (BTM) e 35º BPM (Itaboraí), e ajuda do Disque Denúncia prenderam ontem (07), em Itaboraí, o criminoso Rafael Amorim de Brito, o “Rafão”, de 30 anos, foragido da Justiça do Estado de Mato Grosso.



Integrante da lista vermelha dos oito criminosos mais procurados do estado de Mato Grosso, chegando a ter uma recompensa de R$ 10 mil pela sua captura, “Rafão”, é envolvido na morte do sargento da Polícia Militar, Odenil Alves Pedroso, de 46 anos, em maio de 2024. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto trabalhava em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. Ele era lotado no 3º Batalhão e estava lanchando após o serviço quando foi surpreendido pelo criminoso. O atirador acertou um tiro que atravessou a cabeça do PM e ainda roubou a arma do militar, após o crime.

Imagens de câmeras mostraram que Rafael Amorim parou o veículo em frente ao estabelecimento, desceu e efetuou os disparos contra o militar. Odenil chegou a ser socorrido por um helicóptero do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas), e encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), mas acabou não resistindo e morreu durante um procedimento cirúrgico. Desde então, forças policiais mobilizaram buscas pelo criminoso até ele ser localizado no Rio de Janeiro, quando saiu do Complexo do Alemão, financiado por lideranças da Organização Criminosa Comando Vermelho (CV), após monitoramento realizado de forma integrada entre PMERJ e PMMT, sendo preso no município de Itaboraí.

Contra ele constam quatro mandado de prisão, pelos crimes de homicídio; organização criminosa, adulteração ou remarcação de sinal identificador de veículo automotor, latrocínio, constrangimento ilegal, extorsão qualificada e corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos; roubo majorado e crime doloso ou uma falta grave durante o cumprimento da pena. Ele havia sido condenado a 24 anos e dois meses em regime fechado.

Ele foi conduzido à 76ª DP (Centro de Niterói), onde foi confirmando os quatro mandados de prisão e depois dos trâmites legais, conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça do Estado do Mato Grosso.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização dede foragidos da justiçar, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

