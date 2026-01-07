Polícia Civil prende três suspeitos e descobre área de lazer ligada ao traficante Peixão em Nova Iguaçu

A Polícia Civil prendeu três suspeitos na manhã desta quarta-feira (7) durante uma operação realizada na localidade conhecida como Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ação, os agentes também localizaram a construção de um novo espaço de lazer que, segundo as investigações, seria atribuído ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, apontado como um dos principais chefes do crime organizado no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram capturados em uma área de mata da região, onde os policiais apreenderam um fuzil. Durante as diligências, os agentes identificaram um imóvel ainda em fase de construção, com piscina e churrasqueira, que seria utilizado como área de lazer por integrantes da facção criminosa ligada a Peixão. O local já vinha sendo monitorado pelos investigadores por ser considerado um possível ponto de apoio ao tráfico de drogas na região.

Leia também:

➣Corpo de Bombeiros RJ inicia envio da Taxa de Incêndio 2026

➣ Supermercado em São Gonçalo é interditado e tem mais de meia tonelada de produtos descartados

Ainda segundo a polícia, o espaço apresentava pichações com a frase “exército de Israel” e a Estrela de David, símbolo religioso que, conforme apontam os investigadores, vem sendo indevidamente utilizado pela organização criminosa como forma de identificação da facção. A apropriação dos símbolos faz parte da estratégia do grupo para marcar território e reforçar sua presença em áreas dominadas pelo tráfico.

A operação desta quarta-feira também tem como objetivo capturar um criminoso conhecido como “CB”, apontado como chefe do tráfico na comunidade e considerado um dos principais aliados de Peixão. As buscas continuam em andamento em Nova Iguaçu e em áreas próximas da Baixada Fluminense.

Em março de 2025, a Polícia Civil já havia demolido estruturas atribuídas a Peixão em Parada de Lucas, às margens da Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, foram destruídos o chamado “Resort Green”, que possuía lago artificial para criação de carpas e piscinas, além de um prédio onde funcionava uma academia de ginástica equipada com aparelhos modernos de musculação.

A ação é conduzida pela Força-Tarefa Cerco Total, que reúne delegacias especializadas da Baixada Fluminense, com participação de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense, da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense. A operação integra a segunda fase da Operação Torniquete, que tem como foco o combate aos crimes de roubo, furto e receptação de cargas e veículos, atividades que, segundo a Polícia Civil, financiam o tráfico de drogas, as disputas territoriais entre facções criminosas e o sustento de integrantes do crime organizado.