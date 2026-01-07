Preso após tentativa de furto em agência bancária de Nova Cidade, em São Gonçalo

Durante a revista, foram encontrados com o suspeito uma faca e um alicate - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (7), por volta das 4h30, após uma tentativa de furto a uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Doutor Nilo Peçanha, no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo.

De acordo com informações da Polícia Militar, policias do 1° Batalhão da Policia Militar realizavam patrulhamento quando ouviram um barulho vindo do interior da agência. Em seguida, os policiais perceberam a abertura da porta de vidro do estabelecimento, o que levantou suspeita de crime em andamento.

Com o apoio da supervisão de oficial, os agentes realizaram a abordagem de um indivíduo que saía do local carregando sacos pretos com diversos materiais. Durante a revista, foram encontrados com o suspeito uma faca e um alicate. No interior da agência, os policiais constataram um arrombamento em uma parede lateral próxima aos caixas eletrônicos.

O homem foi detido e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Centro do Rio, onde o caso foi apresentado à autoridade policial competente e ele permaneceu preso.