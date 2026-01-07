Região metropolitana do RJ tem 10 vítimas de balas perdidas em 6 dias, diz pesquisa

Nos primeiros seis dias de 2026, ao menos 10 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/ Pixabay

Nos primeiros seis dias de 2026, ao menos 10 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/ Pixabay

Nos primeiros seis dias de 2026, ao menos 10 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo os dados do Instituto Fogo Cruzado. O número de vítimas registradas equivale a 23% do total de baleados registrados pelo Instituto nos primeiros seis dias do ano (44). Com duas pessoas mortas e oito feridas, levantamento mostra que o número de pessoas atingidas nesta circunstância é o maior registrado no mesmo período dos últimos 10 anos.

- 01/01 a 06/01/2017: 1 ferida por bala perdida

- 01/01 a 06/01/2018: 6 vítimas de balas perdidas – 1 morta e 5 feridas

- 01/01 a 06/01/2019: 7 vítimas de balas perdidas – 2 mortas e 5 feridas

- 01/01 a 06/01/2020: 2 mortas por balas perdidas

- 01/01 a 06/01/2021: 1 morta por bala perdida

- 01/01 a 06/01/2022: 7 vítimas de balas perdidas – 2 mortas e 5 feridas

- 01/01 a 06/01/2023: 2 vítimas de balas perdidas – 1 morta e 1 ferida

- 01/01 a 06/01/2024: 1 ferida por bala perdida

- 01/01 a 06/01/2025: 5 feridas por balas perdidas

- 01/01 a 06/01/2026: 10 vítimas de balas perdidas – 2 mortas e 8 feridas

Leia também

Mulher é baleada enquanto fazia compras em supermercado na Zona Norte do Rio

Tiroteio deixa três mortos e dois feridos no Fonseca, em Niterói

Entre as vítimas mapeadas, uma criança, que não foi identificada, foi atingida por uma bala perdida durante um ataque a tiros no dia 3 de janeiro, na Praça Leandro da Cruz Madeira, no Barro Vermelho, em Belford Roxo, Baixada Fluminense.

Violência desde o primeiro dia

Sete entre as 10 vítimas foram atingidas ainda no primeiro dia do ano.

- 01/01 – Soraia Lamenza estava dentro de casa, na região central da cidade, quando foi baleada no braço esquerdo durante o réveillon.

- 01/01 – Conceição Moura Dias foi baleada em uma das pernas ao sair de casa para ver os fogos na noite da virada, no Parque Tietê, em São João de Meriti.

- 01/01 – Maria das Graças Barbosa foi atingida por uma bala perdida enquanto comemorava a virada de ano na casa de uma amiga, em Inhaúma, Zona Norte do Rio.

- 01/01 – Fabrício Andrade foi atingido por uma bala perdida em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. Ele foi baleado no pé direito enquanto caminhava pela rua após a virada de ano.

- 01/01 – Tony Viegas Noronha, de 47 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida na queima de fogos no Morro do Martins, nas proximidades do 01º BPM, em São Gonçalo. Tony estava passando o aniversário na casa do filho da namorada e buscava um refrigerante quando foi atingido no tórax.

- 01/01 – Alexandro Farias Mattos, de 26 anos, e a avó, Maria Eugênia Alves do Nascimento, de 68 anos, foram atingidos por balas perdidas durante uma disputa de facção na Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói.