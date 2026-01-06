Mulher é baleada enquanto fazia compras em supermercado na Zona Norte do Rio
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no chão do estabelecimento, sendo socorrida por pessoas que presenciaram a cena
Uma mulher foi baleada, na tarde desta segunda-feira (05), enquanto fazia compras em um hipermercado em Cordovil, na Zona Norte do Rio. A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo.
Testemunhas contaram que a cliente estava dentro do estabelecimento quando foi atingida por uma bala perdida.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no chão do estabelecimento, sendo socorrida por pessoas que presenciaram a cena.
Leia também:
Disque Denúncia busca informações sobre homem que matou cachorro a tiros em Magé
Integrantes de quadrilha, mãe e filha são presas após sequência de furtos em Niterói; Vídeo
A mulher foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. A direção do hospital ainda não informou o estado de saúde da vítima.