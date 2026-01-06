Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Mulher é baleada enquanto fazia compras em supermercado na Zona Norte do Rio

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no chão do estabelecimento, sendo socorrida por pessoas que presenciaram a cena

06 de janeiro de 2026 - 11:02
Mulher fazia compras quando foi baleada
Uma mulher foi baleada, na tarde desta segunda-feira (05), enquanto fazia compras em um hipermercado em Cordovil, na Zona Norte do Rio. A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo.

Testemunhas contaram que a cliente estava dentro do estabelecimento quando foi atingida por uma bala perdida.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no chão do estabelecimento, sendo socorrida por pessoas que presenciaram a cena.

A mulher foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. A direção do hospital ainda não informou o estado de saúde da vítima.

