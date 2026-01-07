Polícia Civil prende 6 e desmonta grupo criminoso que se dizia “setor de captura” na Baixada

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) resgataram um homem vítima de restrição de liberdade e prenderam seis pessoas, nesta terça-feira (06), no município de Magé, na Baixada Fluminense. Os criminosos faziam parte de uma quadrilha especializada em capturas.

A ação teve início após denúncias de que a vítima havia sido abordada por criminosos e colocada à força no interior de um veículo nas proximidades do viaduto do Parque Estrela. Diante do fato, os agentes iniciaram diligências, com análise de imagens de câmeras públicas e privadas, o que possibilitou localizar a vítima e garantir seu resgate em segurança.

No curso das investigações, foi identificada a atuação de um grupo criminoso que se autodenominava “setor de captura”, responsável por monitorar a rotina das vítimas e realizar a abordagem violenta sob o falso pretexto de promover internação involuntária em clínica de reabilitação, sem qualquer autorização judicial ou respaldo legal.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia e autuados pelos crimes de sequestro e cárcere privado e associação criminosa. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis integrantes do grupo e apurar se há mais vítimas da mesma prática criminosa. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).