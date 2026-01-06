PM faz grande operação nas comunidades da zona norte de Niterói

Após diversos dias de guerra entre facções criminosas em comunidades da zona norte de Niterói, a Polícia Militar realizou, nesta terça (06), uma grande operação na região. Um suspeito morreu e um menor foi apreendido.

Segundo informações da PM, a ação aconteceu nas comunidades da Palmeira, Santo Cristo, Coronel Leôncio, Coréia, Pimba e Vila Ipiranga, localizadas no Fonseca; e na Brasília, que fica na Engenhoca, próximo do local onde Luan foi encontrado morto.

Foram apreendidas na ação uma pistola, cerca de 1,8 mil unidades de maconha, 358 pinos de cocaína, 30 invólucros de crack, além de rádios de comunicação e munições.

Participaram da ação policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Batalhão de Ação com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), além do 12ºBPM (Niterói).