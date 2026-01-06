Homem é morto sentado em banco de praça do Barreto, em Niterói

Segundo a Associação de Moradores Luan dos Santos Duarte, de 28 anos morreu com um tiro na cabeça enquanto estava na pracinha da Comunidade dos Marítimos. - Foto: Divulgação

Segundo a Associação de Moradores Luan dos Santos Duarte, de 28 anos morreu com um tiro na cabeça enquanto estava na pracinha da Comunidade dos Marítimos. - Foto: Divulgação

Um homem identificado como Luan dos Santos Duarte, de 28 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (6), na Rua do Rumo, no bairro do Barreto, em Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida, com marcas de disparos de arma de fogo.

Familiares relataram que Luan foi atingido por um tiro na cabeça enquanto estava sentado em uma praça, conversando, ao lado da nova sede da Associação de Moradores do Papagaio, no Morro dos Marítimos.

Leia também:

Polícia Civil estoura estufa de maconha e apreende mais de 30 pés de skunk na Zona Norte do Rio

Segurança Pública Mulher é baleada enquanto fazia compras em supermercado na Zona Norte do Rio



Segundo o irmão da vítima, Luan teve passagem pelo sistema prisional, tendo ficado detido no Complexo de Gericinó (Bangu). Ele teria sido beneficiado pela Visita Periódica ao Lar (VPL) em 2022, mas não retornou à unidade prisional, sendo considerado foragido desde então. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, a última informação disponível no processo contra Luan é de um mandado de recaptura de janeiro de 2023.

Representantes da Associação de Moradores da região afirmam que Luan foi morto por um disparo efetuado por policiais militares. A Polícia Militar, no entanto, nega ter realizado operação no local no momento do ocorrido.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e está responsável pela investigação do caso.

Luan era casado e deixou dois filhos, de 7 anos e de 1 ano e 2 meses.

Guerra entre traficantes

Próximo do local onde o corpo foi encontrado, a Polícia Militar realizou, nesta terça-feira (6), uma grande operação contra o tráfico de drogas. Durante a ação, um suspeito morreu e um adolescente foi apreendido.

Segundo a PM, a operação ocorreu nas comunidades da Palmeira, Santo Cristo, Coronel Leôncio, Coréia, Pimba e Vila Ipiranga, no bairro do Fonseca, além da comunidade da Brasília, na Engenhoca, área próxima de onde Luan foi encontrado morto.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola, cerca de 1,8 mil unidades de maconha, 358 pinos de cocaína, 30 invólucros de crack, além de rádios de comunicação e munições.

Participaram da operação policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Batalhão de Ação com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do 12º BPM (Niterói).