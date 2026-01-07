Operação Torniquete: Integrantes de quadrilha de roubos de carros de grande porte são presos no Rio

Policiais Civis da 15ª DP (Gávea) prenderam em flagrante, na última segunda-feira (05), dois criminosos integrantes de uma quadrilha de roubos de carros de grande porte. Eles foram capturados na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, após cruzamento de informações de inteligência.

As investigações apontaram que os criminosos agiam em grupo e utilizavam veículos para circular pelas áreas de interesse e monitorar as caminhonetes antes da execução do crime. Os furtos eram realizados mediante o uso de dispositivos eletrônicos de alta tecnologia, como decodificadores e emuladores de chave, adquiridos pela internet, que permitiam a abertura e subtração dos veículos em um curto espaço de tempo.

Os automóveis furtados eram encaminhados para comunidades sob domínio de facções criminosas, onde eram clonados. Posteriormente, os veículos eram destinados ao Paraguai, utilizados como moeda de troca por armas e entorpecentes ou desmontados para alimentar o mercado paralelo de peças.

De acordo com os agentes, a própria facção criminosa realiza o treinamento dos bandidos, oferecendo “cursos” de abertura e acionamento dos veículos, bem como aluguel de decodificadores de chave. Os furtos trazem mais uma vertente de retorno financeiro paras as comunidades de destino, nesse caso, a comunidade Nova Holanda, na Zona Norte.

Segundo os policiais, as diligências desta segunda iniciaram após cruzamentos de dados de inteligência que indicavam que o grupo criminoso atuaria na Barra da Tijuca. No local, os agentes perceberam comportamento estranho de dois homens próximos a um carro estacionado na Avenida Lúcio Costa. Após abordagem, os agentes identificaram os homens e apreenderam um decodificador de chaves, utilizado para abrir e acionar a ignição de veículos tipo caminhonete, três celulares e ferramentas.

Na delegacia, ficou constatado a estrutura organizacional dos criminosos. Um deles era responsável pelo mapeamento prévio da localização dos automóveis, o outro tinha a responsabilidade de abrir e acionar os veículos e um terceiro possuía o papel de vigiar o entorno e alertar sobre a chegada de policiais.

Os criminosos prestaram depoimento na 15ª DP (Gávea) e vão responder pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e tentativa de furto qualificado. Posteriormente, eles foram encaminhados à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) para esclarecimentos, uma vez que são apontados como autores de dezenas de procedimentos em andamento na especializada.

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 740 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em quase R$ 45 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.