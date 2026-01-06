Polícia Civil estoura estufa de maconha e apreende mais de 30 pés de skunk na Zona Norte do Rio

Foram encontrados mais de 30 pés de skunk no bairro do Quintino, na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação/Policia Civil

Policiais civis da 19ª DP (Tijuca) encontraram, nesta terça-feira (06), uma estufa de maconha com mais de 30 pés de skunk, maconha com maior concentração de THC, principal componente psicoativo da planta. A estrutura estava montada em uma residência no bairro do Quintino, na Zona Norte do Rio, onde um homem foi surpreendido e preso em flagrante.

Durante diligências próximas ao endereço, os agentes sentiram um forte odor de maconha que vinha de forma intensa e direcionada de uma casa próxima. Os policiais imediatamente foram apurar e encontraram um esquema organizado e toda uma estrutura montada para a plantação e cultivo da droga. O local possuía uma estufa equipada com sistema de iluminação artificial, refrigeração e irrigação.

Além dos pés de skunk, os agentes apreenderam cadernos com anotações detalhadas de entrada e saída de comercialização da maconha e dois celulares, que auxiliarão no aprofundamento das investigações. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material apreendido passará por perícia.