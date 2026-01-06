Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil prende padrasto que abusou de crianças de 9 anos em Santa Cruz

Meninas, que eram enteadas do criminoso, foram abusadas por um logo tempo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de janeiro de 2026 - 17:46
O homem foi condenado a 52 anos de prisão
Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) prenderam, nesta terça-feira (06/01), um homem acusado de abusar sexualmente as duas enteadas durante anos. Ele foi capturado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, após trabalho de inteligência da especializada.

De acordo com as investigações, o criminoso praticou violência sexual com uma das enteadas durante os anos de 2010 e 2012, enquanto abusou a segunda vítima durante os anos de 2014 e 2015. Na época em que sofreram as agressões, ambas as crianças possuíam 9 anos.

Em 2020, as vítimas denunciaram a violência e descreveram a brutal agressão sofrida durante os anos. Além disso, revelaram que o homem as ameaçava para não contarem sobre os atos criminosos para a mãe.

Ao tomarem ciência do fato, agentes realizaram diversos trabalhos de inteligência para apurar os fatos e, diante das evidências colhidas, o homem foi condenado a 52 anos de prisão. Após trabalho de monitoramento da unidade, os policiais localizaram e capturaram o criminoso. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por estupro de vulnerável.

