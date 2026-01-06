Integrantes de quadrilha, mãe e filha são presas após sequência de furtos em Niterói; Vídeo

Entre os detidos estão uma mãe, 46 anos, e sua própria filha, de 25 - Foto: Reprodução/Segurança Presente

Entre os detidos estão uma mãe, 46 anos, e sua própria filha, de 25 - Foto: Reprodução/Segurança Presente

Um ação do Segurança Presente de Niterói realizada nesta segunda-feira (05) resultou na prisão de quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a comércios. Entre os detidos estão uma mãe, 46 anos, e sua própria filha, de 25, apontadas como integrantes do esquema criminoso que vinha aterrorizando comerciantes. A mãe já possui 11 anotações criminais por roubo e furto.

A prisão aconteceu na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu. Dentro do carro usado pela quadrilha, um Ford Ka preto, os agentes encontraram um verdadeiro uma extensa variedade de “cosméticos avaliados em mais de R$ 5 mil, além de um ventilador, roupas femininas e até mesmo um celular roubado.





A quadrilha foi localizada após um alerta em redes sociais sobre um furto cometido momentos antes em uma drogaria em Piratininga. Com as imagens de segurança, os agentes identificaram o veículo de apoio e acionaram a rede de monitoramento da Prefeitura, que flagrou a passagem do carro por Itaipu.

Os quatro presos foram autuados por furto qualificado, concurso de pessoas e receptação e permanecem presos à disposição da Justiça.