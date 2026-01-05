Ajudante de caminhão é baleado no Engenho Pequeno, em São Gonçalo

Um roubo de carga acabou com um ajudante baleado, e um intenso confronto na manhã desta segunda-feira (05), no Engenho Pequeno, em São Gonçalo.

De acordo com informações iniciais, o motorista e o ajudante do caminhão haviam sido abordados e estavam sob o controle de criminosos. Policiais do 1º BPM (São Gonçalo) foram acionados e ao chegarem no local houve um intenso confronto.

Leia também:

União de Maricá inicia vendas de ingressos para o 'Maricá faz a festa' na Cidade do Samba



Polícia prende suspeito de participação em roubo de carga em Itaboraí

Os funcionários do caminhão foram resgatados, mas o ajudante estava baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde está em atendimento.



Policiais recuperaram o caminhão e a ocorrência será registrada na 73ªDP (Neves)