Ajudante de caminhão é baleado no Engenho Pequeno, em São Gonçalo

Roubo de carga terminou com intenso confronto

05 de janeiro de 2026 - 12:41
Um roubo de carga acabou com um ajudante baleado, e um intenso confronto na manhã desta segunda-feira (05), no Engenho Pequeno, em São Gonçalo. 

De acordo com informações iniciais, o motorista e o ajudante do caminhão haviam sido abordados e estavam sob o controle de criminosos. Policiais do 1º BPM (São Gonçalo) foram acionados e ao chegarem no local houve um intenso confronto. 

Os funcionários do caminhão foram resgatados, mas o ajudante estava baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde está em atendimento. 

Policiais recuperaram o caminhão e a ocorrência será registrada na 73ªDP (Neves)

