Flamengo faz acordo e Matias Viña será emprestado ao River Plate

Lateral esquerdo será emprestado por um ano, com obrigação de compra caso jogue 50% dos jogos da temporada - Foto: Flamengo/Gilvan de Souza/Reprodução

Matias Viña será o novo jogador do River Plate. O Flamengo acertou o empréstimo do uruguaio ao time argentino por um ano, pela quantia de 500 mil doláres (R$ 2,7 mi), com obrigação de compra.

Caso o lateral jogue 50% das partidas na temporada pelo clube de Buenos Aires, os argentinos serão obrigados a fazer a compra pelo valor de 5 milhões de euros (R$27 mi). O jogador irá em breve para a Argentina fazer os exames médicos e ser anunciado oficialmente.

Viña perdeu espaço no clube carioca na última temporada, após não conseguir manter o nível de atuação depois de se recuperar de uma série de lesões que aconteceram em 2024, o afastando dos gramados por um ano.

O lateral uruguaio chegou ao Flamengo em janeiro de 2024, comprado por 8 milhões de euros, vindo da Roma, da Itália. Pelo clube carioca, Viña atuou em 32 partidas, sendo 12 titular; fez um gol e deu duas assistências.