União de Maricá inicia vendas de ingressos para o 'Maricá faz a festa' na Cidade do Samba
Evento acontece no dia 17 de janeiro, no Terraço da Cidade do Samba, com grandes atrações e participação de escolas convidadas
A União de Maricá iniciou a venda de ingressos para o evento “Maricá faz a festa”, que acontece no dia 17 de janeiro, a partir das 18h, no Terraço da Cidade do Samba, na Gamboa, no Rio de Janeiro. O evento contará com uma programação musical diversificada, reunindo apresentações do Samba da Volta, do cantor Marquinhos Sensação e de Arlindinho, além das participações especiais das escolas de samba convidadas Mangueira e Estácio de Sá.
Para Matheus Santos, presidente da União de Maricá, a realização do evento na Cidade do Samba simboliza um passo importante dentro de um projeto maior da escola.
“É fundamental para a União de Maricá ocupar os espaços onde o samba habita. Foi assim no Baródromo, tem sido na nossa quadra em Maricá e agora na Cidade do Samba, sempre ao lado das nossas coirmãs. É importante essa integração e estamos bem animados. Todos estão convidados”, afirmou.
Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis para compra antecipada de forma online com o valor de R$ 15,00 através da plataforma Guichê Web.
Serviço
Evento: Maricá faz a festa
Data: 17 de janeiro
Horário: 18h
Local: Terraço da Cidade do Samba
Endereço: Rua Rivadávia Corrêa, 60, Gamboa, Rio de Janeiro
Atrações: Samba da Volta, Marquinhos Sensação, Arlindinho, Mangueira e Estácio de Sá
Ingressos: R$ 15,00 (primeiro lote); venda no Guichê Web https://www.guicheweb.com.br/marica-faz-a-festa_49219?