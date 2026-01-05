União de Maricá inicia vendas de ingressos para o 'Maricá faz a festa' na Cidade do Samba

Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis para compra antecipada de forma online - Foto: Divulgação

A União de Maricá iniciou a venda de ingressos para o evento “Maricá faz a festa”, que acontece no dia 17 de janeiro, a partir das 18h, no Terraço da Cidade do Samba, na Gamboa, no Rio de Janeiro. O evento contará com uma programação musical diversificada, reunindo apresentações do Samba da Volta, do cantor Marquinhos Sensação e de Arlindinho, além das participações especiais das escolas de samba convidadas Mangueira e Estácio de Sá.

Para Matheus Santos, presidente da União de Maricá, a realização do evento na Cidade do Samba simboliza um passo importante dentro de um projeto maior da escola.

“É fundamental para a União de Maricá ocupar os espaços onde o samba habita. Foi assim no Baródromo, tem sido na nossa quadra em Maricá e agora na Cidade do Samba, sempre ao lado das nossas coirmãs. É importante essa integração e estamos bem animados. Todos estão convidados”, afirmou.

Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis para compra antecipada de forma online com o valor de R$ 15,00 através da plataforma Guichê Web.

Serviço

Evento: Maricá faz a festa

Data: 17 de janeiro

Horário: 18h

Local: Terraço da Cidade do Samba

Endereço: Rua Rivadávia Corrêa, 60, Gamboa, Rio de Janeiro

Atrações: Samba da Volta, Marquinhos Sensação, Arlindinho, Mangueira e Estácio de Sá

Ingressos: R$ 15,00 (primeiro lote); venda no Guichê Web https://www.guicheweb.com.br/marica-faz-a-festa_49219?