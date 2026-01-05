Polícia prende suspeito de participação em roubo de carga em Itaboraí

Foi preso na madrugada deste domingo (04), após buscas realizadas pelo 35º BPM, um homem suspeito de participação em roubo de carga. A prisão aconteceu na Rodovia Magé-Manilha (BR-493), em Itaboraí.

Segundo a corporação, por volta das 3h50, policiais militares, em patrulhamento pela rodovia no intuito de reprimir roubos de carga e veículos, tiveram atenção voltada para um Chevrolet, Onix, na cor branca, que poderia ser o mesmo que havia efetuado roubo de pertences de um outro veículo anteriormente na mesma na via.

Na ação, os agentes tentaram efetuar a abordagem, mas os envolvidos iniciaram uma tentativa de fuga, efetuando disparos contra a guarnição, que revidou iniciando um confronto e perseguição. Segundo a Polícia Militar, na altura do bairro Monte Verde o veículo colidiu na mureta divisória da pista e foi obrigado a parar.

A corporação disse ainda que no momento da abordagem um suspeito conseguiu fugir para dentro do bairro Monte Verde e não foi mais localizado. Já um segundo suspeito, de 21 anos, foi detido na ação.

Na delegacia, após consulta, os agentes constataram que o veículo foi roubado na área de Alcântara e teve o registro na 74ª DP (Alcântara), no dia 3 de janeiro.

O registro de ocorrência do fato foi feito na 71ª DP (Itaboraí) e posteriormente, por se tratar de um flagrante, foi encaminhado para à 73ª DP (Neves).