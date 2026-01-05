Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil prende homem que extorquiu turista francês em Copacabana

O criminoso foi autuado em flagrante por extorsão

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de janeiro de 2026 - 10:09
Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam um homem em flagrante, no último sábado (04), por extorquir um turista francês, em Copacabana, na Zona Sul.

A vítima teve o celular roubado no Réveillon e, desde então, passou a ser ameaçada e constrangida por um criminoso, que exigia o pagamento de R$ 1.500 para devolver o aparelho.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento, o homem foi localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no momento em que realizava mais uma ameaça ao turista. Com ele, foi recuperado o celular da vítima.

Diante do fato, o criminoso foi autuado em flagrante por extorsão.

