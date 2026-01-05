Polícia Civil prende homem que extorquiu turista francês em Copacabana

Diante do fato, o criminoso foi autuado em flagrante por extorsão - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Diante do fato, o criminoso foi autuado em flagrante por extorsão - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam um homem em flagrante, no último sábado (04), por extorquir um turista francês, em Copacabana, na Zona Sul.

A vítima teve o celular roubado no Réveillon e, desde então, passou a ser ameaçada e constrangida por um criminoso, que exigia o pagamento de R$ 1.500 para devolver o aparelho.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento, o homem foi localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no momento em que realizava mais uma ameaça ao turista. Com ele, foi recuperado o celular da vítima.

Diante do fato, o criminoso foi autuado em flagrante por extorsão.