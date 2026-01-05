Homem é preso em flagrante por furtar objetos de escola municipal na Tijuca

A Polícia prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (05), um homem acusado de furtar uma escola municipal na Tijuca, Zona Norte do Rio. A unidade foi reinaugurada em dezembro do ano passado após sete meses fechada devido a um incêndio.

Segundo o subprefeito da Grande Tijuca, Higor Gomes, o suspeito já tinha quebrado uma pia, roubado porta, televisão e um ar condicionado. Ao "Bom dia Rio", da TV Globo, ele contou que o crime aconteceu durante esta madrugada.

"Essa escola tem uma residente, que me ligou por volta das 5h30, e eu vim para cá. Ela também já havia acionado a PM. Nós vasculhamos o local e encontramos o meliante. Colocando pressão, ele foi passando as informações. Ele tinha um comparsa, que passava a informação para eles atuarem. Então, é uma ação premeditada. Uma escola tão importante para Tijuca e passando por isso", disse.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 6º BPM foram acionadas por servidores da subprefeitura, que já mantinham imobilizado o homem acusado de furtar objetos da instituição. Em seguida, os agentes levaram o suspeito para 19ª DP (Tijuca).