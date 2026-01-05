Polícia Civil prende 4 estrangeiros em flagrante por furtarem produtos de supermercados em Copacabana

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam em flagrante quatro criminosos estrangeiros que tentaram furtar produtos de alto valor em supermercados em Copacabana. As prisões ocorreram neste final de semana, durante diligências da "Operação Contra Golpe", ação estratégica voltada ao combate a furtos e golpes praticados contra estabelecimentos comerciais da Zona Sul do Rio.

Neste final de semana, dois homens e duas mulheres, todos estrangeiros e em passagem pelo Brasil para as festas de fim de ano, tiveram as ações criminosas frustradas no momento em que praticavam os delitos, em duas ocasiões diferentes.

A equipe da 12ª DP flagrou dois argentinos furtando garrafas de whisky importado, além de outros produtos de alto valor comercial, em um supermercado em Copacabana. Os criminosos tentaram ocultar as mercadorias e fugir do local sem efetuar o pagamento. A fraude foi identificada no momento da execução, o que evitou prejuízo ao comércio.

Em outra ocorrência, duas espanholas foram detidas após subtraírem diversos produtos das prateleiras de um estabelecimento e esconderem os itens em bolsas e sacolas. Segundo os agentes, a ação é uma clara prática de furto qualificado.

Diante dos fatos, os quatro criminosos foram conduzidos à 12ª DP, onde foram autuados em flagrante. Os consulados dos respectivos países foram comunicados, e os presos permaneceram à disposição da Justiça.

A "Operação Contra Golpe" foi deflagrada no início do mês de dezembro. Desde o início da ação, 14 pessoas já foram presas por diferentes modalidades de crimes patrimoniais na Zona Sul do Rio. Na última semana, os agentes da 12ª DP capturaram duas mulheres que tentaram furtar produtos de supermercados em Copacabana.

As diligências são fruto de um trabalho contínuo de inteligência e análise criminal e já resultaram na repressão de delitos como furtos qualificados, estelionatos, associação criminosa, moeda falsa e falsa identidade, além de impedir prejuízos significativos ao comércio local.

O trabalho investigativo continua de forma permanente e integrada para garantir segurança ao comércio, aos moradores e aos visitantes.