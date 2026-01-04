Criminosos ateiam fogo em lixeiras para dificultar ação da PM no Complexo do Chapadão

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma densa camada de fumaça formada pela queima das barricadas - Foto: Reprodução/redes sociais

Moradores do Complexo do Chapadão, localizado entre Costa Barros e Pavuna, na Zona Norte, viveram momentos de tensão na manhã deste domingo (4), durante uma ação da Polícia Militar na região. Criminosos atearam fogo em lixeiras para dificultar a entrada das equipes e houve relatos de tiroteios.

Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento para conter a movimentação de traficantes pela região quando precisaram desobstruir um trecho da Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira. As equipes apagaram o fogo de três lixeiras incendiadas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma densa camada de fumaça formada pela queima das barricadas. Além disso, há vídeos da presença de um blindado quando começa um intenso tiroteio.

Ainda de acordo com a PM, não houve incidentes e o policiamento continua reforçado na região.