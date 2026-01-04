Madrugada de guerra assusta moradores do Fonseca, em Niterói
Traficantes rivais lutam pelo controle dos pontos de venda de drogas
Em mais um capítulo da disputa de facções pelo controle do tráfico no Complexo do Fonseca, na Zona Norte de Niterói, moradores da região passaram a noite de sábado (03) ao som dos tiros.
Nas redes sociais, diversos vídeos dos confrontos foram divulgados, mas não há relatos de moradores, criminosos ou policiais baleados.
De acordo com o comando do 12° BPM (Niterói), por volta das 22h30, a unidade foi informada sobre disparos de arma de fogo no interior da Comunidade da Palmeira, no Fonseca. Em seguida, o Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão realizou patrulhamento com a viatura blindada no interior da comunidade até o fim dos disparos que, ainda conforme a unidade, vinham do alto da Comunidade, na área de mata.
Por volta da meia noite, novos disparos foram realizados, dessa vez na Comunidade Coronel Leôncio, também no Fonseca. O local também é palco de disputa territorial das facções. O GAT seguiu para a localidade com a viatura blindada, conhecida como caveirão. O blindado chegou a ser atingido pelos tiros, mas nenhum policial se feriu.
Contudo, a noite de terror para os moradores ainda não havia acabado. De acordo com informações do 12°BPM (Niteroi), por volta das 3h30, o confronto entre criminosos voltou na Coronel Leôncio. Os policiais do GAT voltaram ao interior da comunidade, mas os criminosos, segundo relatos, estavam na mata.
Nenhum criminoso foi localizado e, durante a manhã deste domingo, não foram registrados novos confrontos. A Polícia informou que o patrulhamento está reforçado na região do Fonseca.
Desde dezembro as comunidades de Niterói voltaram a ser disputadas por criminosos de facções rivais que brigam pelo controle do tráfico na região.