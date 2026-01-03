Réveillon de Niterói registra apenas dois crimes, informa a PM

O 12º BPM divulgou, neste sábado (03), o balanço operacional do Réveillon 2026 e avaliou como tranquila a virada do ano nas cidades de Niterói e Maricá.

Em Niterói, cerca de 700 mil pessoas acompanharam a festa na orla de Icaraí. Durante todo o evento, foram registrados apenas dois crimes, um roubo de celular e um furto a transeunte, ambos na região do evento.

Para garantir a segurança do público, o 12º BPM reforçou o policiamento com aproximadamente 500 policiais militares, distribuídos nos principais acessos e em toda a área da festa. A atuação contou com agentes a pé, viaturas, motocicletas, torres de observação e o apoio de grupamentos especializados, como o RECOM e o Batalhão Tático de Motociclistas.

A operação também utilizou tecnologia para monitoramento em tempo real, com câmeras instaladas no Caminhão Comando e o uso de drones, que auxiliaram na vigilância da orla e na rápida resposta a ocorrências.

Segundo a Polícia Militar, a atuação integrada com a Guarda Municipal de Niterói foi fundamental para o controle do público e a manutenção da ordem durante a celebração da virada do Ano.