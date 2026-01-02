'Gatonet': Execuções em Niterói são investigadas pela polícia

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga dois crimes ocorridos nos últimos dias em Niterói, cujas vítimas teriam ligações com a prática de exploração clandestina de TV a cabo, conhecida popularmente como 'gatonet'. A última, um homem, foi executada a tiros, no fim da tarde dessa sexta-feira (2) na Rua São Januário, na região do Fonseca. De acordo com testemunhas, ele estava acompanhado de outro indivíduo quando a dupla foi atacada por um motociclista armado.

Ainda conforme relatos, momentos antes do crime, o homem havia chegado ao local em um carro modelo Ônix, de cor prata, acompanhado do outro rapaz, e se preparava para mexer na fiação de um poste quando foi surpreendido pelo atirador.

Testemunhas informaram que a vítima seria envolvida com a prática de internet clandestina e estaria prestes a iniciar a atividade conhecida como “gatonet” no momento em que foi alvejada. O segundo homem também teria sido atingido pelos disparos, mas conseguiu fugir do local no veículo.

Este é o segundo homicídio registrado no município, em menos de uma semana, envolvendo suspeitos de atuação com “gatonet”. No último dia 30 de dezembro, outro homem foi morto a tiros no bairro Santa Bárbara, também na zona norte da cidade.

