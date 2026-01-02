Vasco usará camisa alternativa da Nike na Copinha

A torcida vascaína está perto de conhecer o primeiro uniforme produzido pela nova fornecedora de material esportivo do clube.

Neste sábado (03), o time estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior e a Nike já produziu o equipamento para a garotada utilizar no torneio. O modelo ainda é alternativo.

O Vasco estreia diante do Velo Clube, às 19h30 (horário de Brasília) e deve utilizar seu uniforme 1, que conta com a camisa preta e faixa diagonal branca, assim como as mangas. O símbolo da Nike, também branco, fica na altura da Cruz de Malta, mas do lado direito do peito.

Relacionados do Vasco para a Copinha | Foto: Divulgação/Vasco

O uniforme 2 tem a cor predominante branca, com a faixa preta e as mangas também em preto. Os detalhes das mangas, dos dois equipamentos, chamou a atenção dos torcedores.



Vasco e Nike assinaram uma parceria de pelo menos sete anos. A camisa que vai a campo com o time da Copinha não será a mesma do elenco profissional. Essas peças temporárias serão exclusivas para uso em campo e não estarão disponíveis para comercialização.

O Vasco está no Grupo 12 da Copinha e disputará a primeira fase no Estádio Municipal José Vessi, na cidade de Cravinhos. A equipe também terá compromissos contra I9 FC e Guanabara City.