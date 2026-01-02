Apagões e falta d’água marcam réveillon no Peró e Ogiva

Entre os destinos turísticos mais procurados da Costa do Sol, os bairros Peró e Ogiva, em Cabo Frio, enfrentaram sérios problemas de falta de energia elétrica e abastecimento de água durante o réveillon. Moradores e turistas relataram picos e quedas de energia ao longo da última semana, atribuídos à sobrecarga na rede da concessionária Enel. As ocorrências afetaram áreas onde estão localizadas as praias do Peró, Conchas, Brava e a Ilha do Japonês.

Na virada do ano, o atendimento eletrônico da Enel informava que equipes trabalhavam para restabelecer o fornecimento de energia, com previsão de normalização até esta sexta-feira. Na madrugada desta sexta-feira, ainda estavam com problemas de falta de energia os condomínios e casas das Ruas dos Robalos, Torta.

Com o aumento do consumo provocado pela alta temporada, muitos condomínios também ficaram sem água e recorreram, sem sucesso, à concessionária Prolagos. O aplicativo da empresa indicava a realização de manutenção emergencial e prometia a normalização do abastecimento de forma “gradativa”.

Uma síndica do Peró solicitou à Prolagos o envio de um caminhão-pipa sem custos, conforme previsto em lei, mas teve o pedido negado sob a justificativa de que o abastecimento já estaria em processo de restabelecimento.

Na região central dos bairros, moradores e visitantes também reclamaram da desordem na Praça do Moinho, principal área de lazer local. O excesso de barracas — inclusive em ruas, na própria praça e em outras áreas públicas — dificultou a circulação de ônibus e veículos pesados e contribuiu para a sobrecarga no sistema elétrico, agravando os apagões. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado pela Prefeitura com o Ministério Público em março de 2023, estabelece regras para a ocupação do solo na área. Diante do cenário, moradores solicitaram ao MP que fiscalize o descumprimento do acordo.

Apesar dos problemas, o turismo segue aquecido. O presidente da Associação Comercial e Turística do Peró (Acetur), Anderson Akel, destacou o aumento no número de turistas argentinos e uruguaios, atraídos pela certificação Bandeira Azul da praia. Ele também observou uma mudança no comportamento desses visitantes.

"Diferentemente de anos anteriores, muitos estrangeiros estão se hospedando no Peró e contratando city tour para passar o dia no Rio. Eles relatam receio em se hospedar na capital por causa da violência", afirmou Akel, que também é proprietário de uma agência de turismo.