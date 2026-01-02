Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Saldo da 'Saidinha' de Natal tem 258 presos que não retornaram aos presídios

Entre os criminosos que não voltaram, quatro deles são de alta periculosidade

02 de janeiro de 2026 - 13:39
Tiago Vinicius, o Dourado, acusado de tráfico de armas; André Almeida, o Nestor do Tuiuti; e Márcio Martinez, o Bolado, da Fallet, chefes de facção -

Mais de mil e oitocentos presos foram beneficiados com a saída temporária para visitar a família no Natal, a chamada “saidinha”. Porém, entre eles, 258 internos não regressaram no dia 30 de dezembro, após o benefício, como é o caso de Tiago Vinicius Vieira, conhecido como Dourado, acusado de chefiar grandes assaltos e atuar no tráfico de drogas e armas, que voltou às ruas após sete anos de prisão.

Dos 258 internos que não regressaram, 150 eram integrantes do Comando Vermelho (CV). Ao todo, 346 presos ligados à facção obtiveram a Visita Periódica ao Lar (VPL) no período natalino, o que representa 47,45% dos beneficiados do CV. O número também indica um crescimento de 7% em comparação ao ano passado.

Outros três fugitivos considerados igualmente perigosos, todos ligados ao CV, também não retornaram às unidades prisionais. São eles os traficantes André Luiz de Almeida, o Nestor do Tuiuti; Márcio Aurélio Martinez Martelo, o Bolado, da Fallet; e Sérgio Luiz Rodrigues Ferreira, conhecido como Salgueiro ou Problema. Eles são, respectivamente, chefes do Morro do Tuiuti, na Zona Norte do Rio, e do Fallet, em Santa Teresa, além de gerente da favela da Lagoa, em Magé.

Dos 258 presos que não retornaram, 39 eram do TCP, 23 da facção Amigos dos Amigos (ADA) e 46 se declaravam neutros, ou seja, não pertencem a nenhuma organização criminosa. Considerando esses quatro grupos, as evasões do Natal foram distribuídas da seguinte forma: 58,1% do CV, 17,8% neutros, 15,1% do TCP e 8,9% do ADA.

Na lista de beneficiados com a saída temporária, havia ainda 21 policiais e 23 milicianos. Nesse grupo, no entanto, todos retornaram aos presídios.

Segundo a legislação, têm direito à saída temporária os presos em regime semiaberto que tenham cumprido um sexto da pena, no caso de condenados primários, ou um quarto, no caso de reincidentes. Além disso, o detento deve apresentar comportamento adequado, sob pena de não fazer jus ao benefício.

