Primeira madrugada do ano tem um morto em SG e dois baleados em Niterói

O ano de 2026 mal começou e a violência armada já fez as primeiras vítimas em São Gonçalo e Niterói. Durante a madrugada desta quinta-feira (1º), três pessoas foram baleadas, uma delas morreu, nas duas cidades. Duas delas foram atingidas por balas perdidas em Niterói, e outra foi baleada em São Gonçalo.

Em Niterói, um homem e uma mulher foram feridos durante uma disputa territorial entre traficantes de facções rivais. O caso aconteceu na comunidade da Vila Ipiranga, no bairro Fonseca. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima, que fica na mesma região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos dois.

Nos últimos dias, comunidades de Niterói têm sido palco de tentativas de invasão promovidas por criminosos rivais, que buscam tomar o controle de áreas dominadas por outras facções, intensificando os confrontos armados e aumentando o risco para moradores.

Já em São Gonçalo, um homem foi baleado no bairro Martins, na região da Venda da Cruz. Ele chegou a ser socorrido e levado, também, para o Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O caso de São Gonçalo está sob investigação da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre as circunstâncias em que o disparo ocorreu.

*EM APURAÇÃO