Mulher grávida é detida em Copacabana com 29 telefones celulares

Uma mulher grávida em atitude suspeita foi abordada na Avenida Atlântica na madrugada deste quinta-feira e com ela os agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) encontraram 29 aparelhos celulares e uma máquina fotográfica profissional. A suspeita foi conduzida pelas equipes à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), juntamente com cinco supostas vítimas estrangeiras, sendo polonesas e peruanas.

A abordagem aconteceu por volta das 3h, quando agentes posicionados na Avenida Atlântica, próximo ao Copacabana Palace, observaram intensa movimentação acompanhada de gritos em meio à multidão. Diante da situação, as equipes deslocaram-se imediatamente ao local, onde identificaram uma mulher grávida em atitude suspeita.

Leia também

Primeira madrugada do ano tem um morto em SG e dois baleados em Niterói

Jovens são presos por furtar cones da CET-Rio e compartilhar crime nas redes sociais



Após a abordagem, foi constatado que a mulher estava de posse de 29 aparelhos celulares, uma câmera profissional e uma carteira, todos ocultados em três bolsas com fundos falsos, envoltos em papel alumínio, possivelmente com a finalidade de impedir a emissão de sinal dos dispositivos. A mulher foi conduzida pelas equipes da CATI à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), juntamente com cinco vítimas estrangeiras, sendo polonesas e peruanas, para as providências cabíveis.